В Калифорнии в возрасте 54 лет скоропостижно скончался актёр Мэттью Перри. Наибольшую известность ему принесла роль Чендлера в сериале «Друзья».

Как сообщает The Los Angeles Times со ссылкой на источники в полиции, тело Перри обнаружили в джакузи в его доме. По предварительным данным, причиной смерти стало утопление, вероятно в результате несчастного случая. Следов насилия не обнаружено, как и наркотиков. Официально о причинах смерти было объявлено позднее.

В 2022 году Перри выпустил автобиографию «Друзья, любовники и большая ужасная вещь». В ней актёр в том числе рассказал о своей многолетней зависимости от алкоголя и обезболивающих наркотических препаратов. По его словам, за свою жизнь Перри посетил шесть тысяч собраний анонимных алкоголиков, 15 раз проходил курс реабилитации, 65 раз — детоксикации, а также перенёс 14 операций.

Сериал «Друзья» выходил в эфире NBC с 1994 до 2004 года. Он повествует о жизни шести молодых жителей Нью-Йорка. Сериал стал одним из наиболее известных фильмов 1990-х, был показан во многих странах мира и приобрёл множество поклонников. (svoboda.org)