Президент Украины Владимир Зеленский записал эмоциональное видео после сегодняшней массированной ракетной атаки. Новое обращение он сделал с места «прилета» в Киеве на перекрестке улицы Владимировского и бульвара Шевченко.

Видео уже появилось в Telegram-канале президента.

Он отметил, что сегодняшний день для Украины был сложным, а сейчас по всей Украине продолжаются восстановительные работы.

«К сожалению, 12 человек сегодня погибли от этой террористической атаки. Более 80 ранены или травмированы. Все, кто обратился за помощью, получат ее… Вооруженные силы Украины, наша разведка, Служба безопасности Украины и все, кто привлечен к защите нашего государства, также выполняют свои задачи. Из 84 российских ракет, которые были запущены против Украины, 43 сбиты. Из 24 российских беспилотников, 13 сбито. И даже после этого каждые 10 минут я получаю сообщение о сбитии иранских «Шахидов», — сообщил Зеленский.

Президент подчеркнул, что оккупанты снова лгут. Однако им не удастся запугать украинцев, своими атаками РФ только еще больше объединяет наш народ.

«Лидеры террористов говорят, будто они попали по всем целям, которые планировали. Во-первых, врут как всегда. Во-вторых-врут, как всегда. Взгляните пожалуйста на их реальные цели. Кроме объектов энергетики, взгляните на один только пример нашей столицы. Перекресток в Киеве, где я сейчас стою… Вот такая вам цель. В 700 метрах отсюда звонница Софийского собора. Москвы еще не было, когда он уже стоял… Украину невозможно запугать. Только еще больше объединить. Украины невозможно остановить. Только еще больше убедить, что террористов надо обезвреживать», — добавил он.