Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Киев готов «воевать долго», приведя в пример Израиль, если украинским властям удастся «минимизировать потери». Об этом он заявил в эфире телеканала «Рада».

«Мы готовы воевать долго, если мы не будем терять людей. Такое может быть, но надо минимизировать жертвы», — сказал Зеленский.

Он привел в пример Израиль и отметил, что «можно так жить».

Также Зеленский пообещал Украине «мощный сентябрь» по поставкам стране военной помощи. По его словам, украинское руководство ожидает решений по новым оборонительным пакетам для Вооруженных сил Украины, в частности поставок «артиллерии, бронетехники, ПВО и ракет, средств для разминирования».