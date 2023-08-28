Президент Украины Владимир Зеленский сообщил в своем Telegram-канале, что провел заседание ставки, на котором рассматривался вопрос защиты критической и энергетической инфраструктуры Украины предстоящей зимой.

«Провел ставку, максимальное внимание к наступательным действиям и обеспечению фронта оружием, всем необходимым, реализация плана защиты критической, энергетической инфраструктуры. Подготовка к зиме. Разработка программы перехода на перспективные типы самолетов», — написал президент.

Зеленский добавил, что отчет по инспектированию военно-врачебных комиссий будет рассмотрен на следующем заседании Совета национальной безопасности и обороны (СНБО).