Президент Украины Владимир Зеленский предложит законодателям Украины приравнять коррупцию к государственной измене на военное время.

Об этом украинский лидер рассказал во время интервью, которое транслировали во время общенационального телемарафона. «Я поставил задачу законодательству, и законодателям Украины будут предложены мои предложения по приравниванию коррупции к государственной измене на военное время», — заявил он.

Президент отметил, что он понимает, что такое решение не может действовать постоянно в обществе, но на военное время оно должно помочь. «Поддержит ли это законодатель — я не знаю. Но я точно предложу, потому что мы развиваем демократическое общество», — сказал Зеленский. (УНИАН)