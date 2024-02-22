Турецкий бизнес предложил приравнять Россию к Африке, КНДР и Ирану

Проблемы с денежными переводами из России в Турцию усугубляются с каждым днем, написала газета Ekonomim. С января 2024 года турецкие банки серьезно сократили прием платежей из России, седьмого по величине рынка сбыта для Турции, в оплату экспортных товаров, опасаясь вторичных санкций США. По данным Турецкой ассамблеи экспортеров (TIM), экспорт в Россию в январе 2024 года снизился на 30,4% по сравнению с январем 2023-го, с $792,1 млн до $551,1 млн. Согласно информации TIM, сокращение экспорта затронуло 23 из 25 секторов: например, в химическом секторе — на 41,4%, свежих овощей и фруктов — на 20,4%, в автомобильной промышленности — на 7,6%.

При этом турецкие банки могут зачислять оплату за товары на банковский счет экспортера в течение 180 дней. Из-за непоступления денег многие предприниматели теряют новые заказы из других стран и ищут альтернативные способы получения платежей, например, через банки третьих стран, а не российские. В связи с этим турецкие экспортеры просят власти сделать исключение для России и внести ее в список стран, в расчетах за экспорт с которыми не требуется обязательно проводить деньги через банк и декларировать операцию. Сейчас в этом списке 33 государства, в основном из Африки, а также Иран, Беларусь, Северная Корея, Куба, Молдова, Таджикистан, Венесуэла и пр.

Издание отмечает, что проблемы с платежами из России начались после визита госсекретаря США Энтони Блинкена в Турцию 5 января. Некоторые банковские учреждения Турции напрямую ссылаются на ужесточение санкционных норм, которое было предпринято США в конце декабря 2023 года. (frankmedia.ru)