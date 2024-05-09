Богатые россияне, имеющие бизнес и активы в странах Европы, стараются вернуть свое состояние в Россию или так называемые дружественные страны, к примеру, в Объединённые Арабские Эмираты. При этом они опасаются национализации бизнеса в России и чувствуют себя в подвешенном состоянии, сообщает Bloomberg.

На условиях анонимности агентство поговорило с несколькими российскими бизнесменами, которые уже перевели свой бизнес и активы в Россию. Два миллиардера заявили, что в условиях санкций они могут вести бизнес только в России и стараются не думать о возможной конфискации активов. Другой попавший под санкции бизнесмен отметил, что пока не понимает, как перестраивать работу бизнеса, но он и его семья будут строить новую жизнь в России.

Cреди опасений богатых бизнесменов Bloomberg отмечает нестабильность военной экономики России для бизнеса и риски его потери. Агентство отмечает, что хотя Владимир Путин и заявлял, что государство не планирует национализацию частных компаний в России, перспективы конфискации сильно зависят от лояльного отношения к властям.