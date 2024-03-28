После теракта в «Крокус Сити Холле» россияне вернули порядка 100 тыс. билетов на массовые мероприятия, сообщил РБК организатор Международного форума музыкальной индустрии Colisium Сергей Бабич.

По его словам, сейчас на руках у россиян остается около 6–7 млн билетов, приобретенных ранее на все доступные события. Их общая стоимость составляет 13–15 млрд руб.

В то же время в «МТС Энтертейнмент» (управляет билетными агрегаторами Ticketland, МТС Live и Ticketscloud) дают более низкую цифру возвратов по всему рынку — до 60 тыс. билетов.

Количество отмененных после теракта массовых мероприятий по всей стране на весь период текущих продаж (около года) достигает 1,5–2 тыс., говорит Бабич. Это около 3% от всех событий, на которые продаются билеты. Большая часть организаторов пытается перенести концерты на более поздние даты, утверждает Бабич.

Одновременно с этим после теракта на 60–70% упали продажи билетов на концерты, отмечает глава агентства InterMedia Евгений Сафронов. Однако, по его словам, ряд мероприятий, «отмененных в моменте», все же состоится, а спрос на массовые мероприятия уже начал восстанавливаться.

В первые дни после теракта количество обращений с просьбой вернуть деньги за билеты было заметно выше, чем в среднем в марте в обычное время, говорят в «МТС Энтертейнмент». «Мы все еще находимся в процессе обработки заявок на возвраты, но предварительно можем оценить, что суммы возвратов не превышают 5–7% от месячного объема продаж», — уточнили в компании.

В агрегаторе RedKassa отметили, что понедельник, 25 марта, был пиковым днем по количеству заявок на возврат билетов, но к концу недели их число «стремится к нулю». Представитель «Яндекс Афиши» сообщил, что возвраты средств за билеты на концерты в сгоревшем «Крокус Сити Холле» «осуществляются по действующему закону: пользователь заполняет заявку, организатор принимает решение о возврате».

Концертной индустрии «нанесен существенный урон», констатирует Евгений Сафронов из InterMedia. По его словам, в ежемесячном пересчете падение рынка в ближайшие месяцы может составить до 50%, а у организаторов вырастут расходы на охрану.

Отношение общества к концертам вернется к «состоянию, близкому к норме» в течение одного-двух месяцев, считает Бабич. «Для восстановления спроса организаторам и площадкам нужно показывать усиление мер защиты и рассказывать об этом. Обычно [после чрезвычайных ситуаций] спрос восстанавливается в среднем в течение пары недель», — отметили в «МТС Энтертейнмент».

Вечером 22 марта в «Крокус Сити Холл» ворвались неизвестные и открыли стрельбу из автоматов по безоружным людям, пришедшим на концерт группы «Пикник», а затем устроили пожар.

Ответственность за теракт, в результате которого погибли 139 человек, взяла на себя ячейка ИГИЛ в Афганистане «Вилаят Хорасан». 24 марта Басманный суд Москвы арестовал четырех граждан Таджикистана, которых ФСБ назвало исполнителями теракта. В СИЗО оказались Далерджон Мирзоев, Саидакрами Муродали Рачабализода, Шамсидин Фаридуни и Мухаммадсобир Файзов. Всего в связи с терактом задержаны 11 человек.