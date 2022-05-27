Несколько турецких производителей одежды и товаров для дома намерены выйти на российский рынок.

Руководитель компании Surenkok Moscow, которая занимается турецким бизнесом в РФ, Омюр Сюренкок уточнил, что речь идет о брендах adL, Mudo, Ltb, Twist и İpekyol. Часть перечисленных брендов были представлены на российском рынке, но покинули его, не выдержав конкуренции с западными ритейлерами.

«Компании планируют открывать много точек в Москве и регионах — свыше 100 каждая из них. Первыми начнут работать магазины adL», — рассказал Сюренкок. Он отметил, что у этих есть понимание, как работать на Россию — они знают о вкусах клиента.

Президент Российского совета торговых центров Дмитрий Москаленко подтвердил, что идут переговоры с турецкими компаниями.

Ранее в Uniqlo опровергли слухи о скором открытии магазинов в России. 10 марта японский производитель и ритейлер повседневной одежды Uniqlo сообщил о приостановке работы в России.

Также в марте 2022 года компания Inditex, которой принадлежат магазины Zara, Massimo Dutti, Bershka, Oysho, Pull&Bear и Stradivarius, приостановила продажи в России.(Известия)