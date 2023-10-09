Цены на нефть выросли более чем на $4 из-за эскалации вокруг сектора Газа.

Как передает #, об этом сообщает Reuters.

Нефть WTI поднялась выше отметки $87 за баррель, а нефть Brent достигла уровня $89.

Инвесторы устремились за золотом, облигациями и долларом после нападения ХАМАС, пишет Bloomberg. Геополитическая неопределенность привела к росту курса доллара по отношению к евро и фунту стерлингов. Японская иена также укрепилась. «В конечном счете, такие события, как правило, оказывают лишь краткосрочное влияние на финансовые рынки, и вполне вероятно, что так будет и в этот раз. Инвесторы могут быть нервными в течение нескольких дней, пока риски эскалации явно не снизятся», – говорит старший рыночный аналитик Capital Кайл Родд.