Почти треть американцев поддерживают отправку американских войск на войну в Украине.

Об этом свидетельствуют данные соцопроса, проведенного Redfield & Wilton Strategies для Newsweek.

Отмечается, что в общей сложности 31% имеющих право голоса избирателей в США поддерживают отправку американских Вооруженных сил на войну в Украину. При этом четверть респондентов не поддержали и не возразили против отправки американских солдат в Украину, а 34% выступили против. Чуть менее 10% затруднились с ответом.

Всего в онлайн-опросе, который проводился с 25 по 26 июля, приняли участие 1 500 человек.

Отмечается, что наибольший процент поддержки — среди молодежи и людей среднего возраста. Так, 47% опрошенных в возрасте от 27 до 42 лет заявили, что они поддерживают или решительно поддерживают отправку американских войск в Украину. Также всего 4% респондентов в возрасте от 18 до 26 лет заявили, что они категорически против отправки американских войск.

В то же время почти треть респондентов в возрасте старше 59 лет заявили, что выступают против ввода американских войск в Украину

В то же время почти треть респондентов в возрасте старше 59 лет заявили, что выступают против ввода американских войск в Украину, а еще 25% «категорически» против этого предложения.