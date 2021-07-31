Бывший кандидат в президенты Республики Беларусь Светлана Тихановская провела встречу с представителями беларусской эмиграции в США. Об этом говорится в ее Telegram-канале.

Темой переговоров стала возможная помощь специалистов из Кремниевой долины жителям Белоруссии.

Тихановская считает, что уже сейчас нужно создавать рабочие группы, которые смогут подготовить реформы для будущего восстановления и развития страны, в том числе, IT-сферы.

Политик считает, что у Республики Беларусь много друзей и связей, которые нужно использовать для возврата привлекательности страны для инвестиций. Так как это долгий процесс на перспективу, беларусская диаспора уже работает над этим, заявила она.

«Сначала мне пришлось учиться быть политиком, а теперь, вероятно, придется разобраться и в IT. Но я понимаю, как важна ваша сфера, и Республике Беларусь очень нужен ваш опыт и ваша экспертиза», — сказала оппозиционер.

Тихановская прибыла в США 18 июля. Помимо американского президента Джо Байдена, она также пообщалась с государственным секретарем Энтони Блинкеном, советником президента по национальной безопасности Джейком Салливаном и послом США в Белоруссии Джули Фишер. Оппозиционер cообщила, что Белый дом пока не дал четкого ответа на вопрос о новых санкциях против Беларуссии, а также рассказала про печенье, которое ей предложил Байден (lenta.ru)