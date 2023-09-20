Канцлер Германии Олаф Шольц с трибуны 78-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке выступил за реформирование Совета Безопасности ООН, более широкое представительство стран Азии, Африки и Латинской Америки и укрепление международного сотрудничества в целом, сообщает ТАСС.

«ООН недостаточно отражает реальность многополярного мира. Нигде это не проявляется так ярко, как в отношении состава Совета Безопасности», — сказал Шольц. По его словам, очевидно, что страны Азии, Африки и Латинской Америки заслуживают большего веса в этом органе.

В то же время он заметил, что все больше партнеров, в том числе три из пяти постоянных членов Совета Безопасности ООН, заявляют о своем желании продвинуться вперед в вопросе реформирования. Под ними Шольц подразумевал Великобританию, США и Францию. Канцлер ФРГ также призвал поддержать кандидатуру Германии, которая хочет стать одним из меняющихся членов в 2027 и 2028 годах.