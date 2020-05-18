Театр абсурда: коронавирус изменил свой график в Баку и омрачил «день свободы»

Театр абсурда: коронавирус изменил свой график в Баку и омрачил «день свободы»

Наверняка 18 мая 2020 года войдет в историю Азербайджана. В особенности для жителей Баку, Сумгайыта, Гянджи, Лянкярана и Абшеронского района. Шутка ли, именно в этот день сотни тысяч людей вырвались на свободу после длительного заточения в собственных домах перед угрозой смертельного коронавируса.

«Домашний арест» порядком надоел жителям вышеупомянутых городов (в других районах и городах страны карантинный режим проходил в более мягкой форме), и сегодня они наконец-то смогли вздохнуть свободно.

Так, с 18 мая сняли ограничение на выход из домов лицам старше 65 лет. Разрешено посещать парки, бульвары. Отменены СМС-разрешения, предоставление разрешений с сайта «icaze.e-gov.az», служебного удостоверения или справки с места работы.

Но, пожалуй, больше всех этому дню обрадовались владельцы питейных заведений. К их радости, Оперативный штаб при Кабинете Министров принял решение о возобновлении деятельности ресторанов, кафе, чайных домов, а также всех объектов по оказанию услуг клиентам с 08:00 до 18:00 (за исключением использования кальянного оборудования на объектах общепита) в городах Баку, Сумгайыт, Гянджа, Лянкяран и в Абшеронском районе.

Этого дня они ждали так же, как человечество ждало окончания Второй мировой войны, а советские люди – 9 мая. Правда, если советские люди в годы ВОВ «День победы приближали, как могли», наши хозяева кафе и ресторанов ничего приблизить не могли, и пребывали в томительном ожидании решения Оперштаба. И этот день настал.

Однако, как выяснилось, в «бочку радости» все же была подмешана «ложка запрета». Дело в том, что предоставленная кафе и ресторанам свобода носит дозированный характер. Функционировать можно лишь с 8.00 до 18.00.

Еще в начале ажиотажа вокруг пандемии, до введения строгого карантинного режима, мы писали о том, что решение запретить деятельность питейных заведений после 21.00 не поддается логике ( https://zerkalo.az/strannyj-koronavirus-v-baku-on-pronikaet-v-kafe-lish-posle-21-00/).

И вот нынешнее решение о промежутке 8.00-18.00 из той же оперы абсурда. Мол, время «короны» приходит вечером. Причем, если в начале пути коронавируса он проникал в кафе после 21.00, то спустя два месяца график вируса изменился.

И это при том, что в общественном транспорте люди разъезжают без всяких масок и перчаток, а автобусы функционируют без всяких временных ограничений. А ведь в автобусах риск заражения пресловутым коронавирусом из-за плотного скопления пассажиров намного выше, нежели в самом «ходовом» кафе.

Что и говорить, разочарование владельцев общепита понять можно. Ведь в указанный промежуток времени многие люди находятся на работе, и не имеют возможности заглянуть в кафе. То есть, пик деятельности таких заведений приходится именно на вечернее время суток, когда можно хоть немного заработать на хлеб насущный. Однако этого не произошло, и надежда угасла так же быстро, как и вспыхнула.

Так что, придется этой категории лиц подождать еще немного. Вот уж воистину, для них это день свободы со слезами на глазах. И это отнюдь не слезы радости…