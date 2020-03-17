Странный коронавирус: в Баку он проникает в кафе лишь после 21.00

Страшащий мир коронавирус внес свои коррективы в размеренную жизнь всех стран. Хотя, все мы знаем, что рано или поздно смерть настигнет людей, но каждый из нас старается отдалить от себя эту неотвратимую участь.

Вся планета Земля сегодня напоминает некий гротескный сюжет: вирус атакует, намереваясь уничтожить человечество, а гомо сапиенс активно обороняется.

В этом неравном сражении принимает участие и Азербайджан. Весьма своеобразно, но силы задействованы. Так, оперативный штаб при Кабинете министров Азербайджана распорядился: после 21.00 все питейные заведения должны быть закрыты на «замок». Мол, именно после этого времени суток скопление людей в кафе, барах, ресторанах максимально.

Ну что же, вполне «мудрое» решение: где много людей, там и наибольшая вероятность заражения коронавирусом. Однако, в этом вопросе смущает несколько нюансов.

Во-первых, неужели коварный вирус проникает в питейные заведения только после 21.00?

Во-вторых, как же быть с супермаркетами, метро, автобусами, где людей намного больше, чем в кафе и ресторанах?

В-третьих. Если уж запрещать деятельность кафе после 21.00, то функционирование общественного транспорта должно быть прекращено вовсе. Утром в метро и в автобусах за день столько людей, что кафе и ресторанам не снилось за весь месяц.

И где здесь логика? А логики никакой нет. Средний и малый бизнес уничтожили на корню, завуалировав все это коронавирусом. Одним словом, коронавирус- прибыльный и ущербный вирус. Кто-то заработал миллиарды, а кто-то теряет гяпики на хлеб насущный.

Кстати, коронавирус объявили пандемией. Но, думается, что большей угрозой является не коронавирус, а паника и ажиотаж, которые были созданы вокруг этого.

Резюмируя сказанное: прежде, чем закрывать кафе или рестораны, оперативный штаб должен обратить внимание на места большего скопления людей, где вероятность заразиться коронавирусом намного большего. Или этот коварный вирус имеет особенность проникать лишь в питейные заведения?..

P.S. Кстати, вчера я зашел купить хлеб в один из супермаркетов. Это было после 21.00. Людей было больше, чем на митинге оппозиции. И почему-то никто супермаркет не закрыл. Может, там есть лекарственные препараты, которые впрыскиваются в воздух для защиты от коронавируса?