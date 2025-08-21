Агентство продовольственной безопасности (АПБА) ограничило деятельность кафе «Алмалы» в Шамкире, где отравились 20 человек.

Согласно информации, агентство совместно с другими уполномоченными органами начало расследование инцидента.

По предварительным данным, граждане отравились донером, приобретенным в данном заведении.

Кафе «Алмалы» расположего на магистрали Шамкир-Газах и принадлежит физцилу Бахтияру Ахмедову.

Специалисты агентства уже взяли пробы с рабочих поверхностей и пищевых продуктов. Точная причина происшествия будет установлена после получения результатов лабораторных анализов.

Деятельность предприятия общественного питания временно ограничена. Расследование продолжается.