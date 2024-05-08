На основании показаний пострадавших в Загатале был проведен осмотр объекта общепита (“Şef Dönər”), производящего пищевую продукцию.

Как сообщает Агентство продовольственной безопасности, были взяты пробы с продуктов и поверхностей, соприкасающихся с едой.

В ходе предварительного расследования было установлено, что мясо для донера было изготовлено на этом же объекте. В связи с произошедшим работа объекта была приостановлена. Проводятся другие контрольные мероприятия, связанные с объектом.

Также установлено, что отравление вызвано серьезными санитарно-гигиеническими нарушениями и вторичным загрязнением в процессе приготовления донера.