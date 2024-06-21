Беспрецедентный судебный процесс состоится 17 июля в Бакинском административном суде по иску ветерана Первой Карабахской войны Рашида Исмиева к Государственному Агентству медицинской социальной экспертизы и реабилитации Министерства труда и социальной защиты населения Азербайджана о незаконных действиях Агентства по аннулированию бессрочной инвалидности от 2007 года.

Однако вернемся в самое начало истории.

Мало кто сейчас помнит, но в начале 90-х войну не называли войной. Это был армяно-азербайджанский конфликт, и все участники тех событий вроде как не воевали, а выясняли отношения с противоположной стороной. В ходе данной «спецоперации» погибали, получали ранения, попадали в плен, исчезали без вести…

А политтехнологи того времени изощрялись в терминологии, стараясь быть как можно более «толерантными», «менее агрессивными», «правовыми». К чему это привело, мы знаем.

Пришедшему к власти Гейдару Алиеву удалось приостановить боевые действия. Ильхам Алиев пошел дальше – назвав войну войной, он вернул Азербайджану его земли.

Да, тоже путем человеческих жизней, искалеченных судеб, но, согласитесь, за минимальный срок — Вторая Карабахская война продлилась всего 44 дня, и со значительно меньшими потерями. В конце концов, все это компенсировалось грандиозной победой и жирной точкой в конфликте, который длился почти 30 лет.

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Рашид Исмиев, позывной «Комбат», попал на фронт в 1993 году по мобилизации. Воевал в составе офицерского батальона в Губатлы-Лачинском направлении в звании старшего лейтенанта. Был дважды ранен, о чем в его военном билете есть соответствующая запись.

Первое ранение – пулеметная очередь раздробила ногу, второе, осколочное, разорвало челюстно-лицевую кость.

«Врачи с трудом собрали. Голова просто висела, держалась на одной мышце», — рассказывает Р.Исмиев.

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Сегодня много пишется и говорится о проблемах, с которыми сталкиваются ветераны Второй Карабахской войны. Это и социализация, и трудоустройство, и реабилитация раненых, и нехватка психологов в медицинских учреждениях, работающих с посттравматическими состояниями, и бюрократия с назначением пенсий и пособий…

Но при всех этих трудностях, те, кто помнит события 30-летней давности, могут подтвердить, что той заботы и опеки от государства, которую получают участники последних событий, воевавшие в «конфликте» были лишены.

Путаница с документами была такая, что многим пришлось доказывать свое участие в боевых действиях. А кто-то просто махнул рукой и пошел жить дальше, стараясь забыть войну, как страшный сон. Даже оказавшись в зоне боевых действий по мобилизации, получив ранения, пережив множественные операции и реабилитации, ты не сразу получал на руки военный билет.

Потерявшая 20 процентов своей территории страна с почти миллионом беженцев, переживавшая экономические трудности, была просто не в состоянии в полной мере уделить внимание всем группам нуждающихся в ее помощи.

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…После госпиталя были новые операции, долгая реабилитация, потом медицинское освидетельствование, необходимое в подобном случае и, наконец, спустя пять лет вторая группа инвалидности, вписанная в военный билет. При этом военные врачи, осматривавшие старшего лейтенанта Рашида Исмиева, хорошо понимали, что с годами состояние его здоровья будет только усугубляться.

Об этом же в своем вердикте написали и немецкие специалисты. К слову сказать, это сейчас операции за рубежом ветеранам оплачиваются государством, тогда же Р.Исмиев вылетел на операцию в Германию и проходил постоперационную реабилитацию полностью за свой счет.

И уже в 2007-м году ему назначили бессрочную инвалидность.

Кроме того, указом президента Азербайджана, Рашиду Исмиеву присвоено звание ветерана и инвалида Первой Карабахской войны. О чем также свидетельствует его военный билет.

Почти 20 лет ветеран получал пенсию и пособие по инвалидности. Лишнего для себя не просил, работал, в очередях на выдаваемые государством ветеранам войны квартиры и автомобили не стоял.

«Я до недавнего прошлого работал юристом. Квартира у меня была. Сейчас в связи с ухудшением состояния здоровья не могу работать, и тут еще всего лишили», — рассказывает Р.Исмиев.

Отметим, что в последнее время бывший старший лейтенант передвигается сугубо на инвалидной коляске. Ранение стопы дало о себе знать, вызвало тяжелое заболевание – остеомиелит, единственное лечение от которого… ампутация ноги. Р.Исмиева мучают сильные боли, живет он фактически на лекарствах.

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Сейчас мы сильное правовое государство. Казалось бы, участники обеих войн защищены указами президента, законами, разработанными Милли Меджлисом, множеством постановлений.

Но, оказывается, все это можно в расчет не ставить.

В конце прошлого года Рашида Исмиева вызвали в Центр реабилитации инвалидов и поставили его диагноз под сомнение, а еще через месяц ему заявили, что считают заболевание стопы, не связанным с ранением, а потому ветерана… лишают инвалидности.

Тех, кто выносил решение, не смутила ни инвалидная коляска ветерана, ни президентский статус, ни указы главы государства и подписанные им постановления. При этом, постановления об аннулировании инвалидности Рашиду Исмиеву на руки тоже не выдают.

«Я уже полгода не получаю пенсию и пособия (решение об отмене выплат было вынесено 25.12.2023 года – авт.). Я должен сейчас заново подтверждать и восстанавливать инвалидность. Как вы себе это представляете в моем положении? Я ничего подтверждать не собираюсь. Любой студент мединститута знает все о поствоенном синдроме, у тебя могут быть совершенно целы руки-ноги, но он дает о себе знать всю жизнь. Любой студент расскажет о последствиях перенесенных ранений и травм. А там сидят не студенты», — сетует ветеран.

Он также рассказывает, что перед президентскими выборами он неожиданно получил 400 манатов – именно эта сумма составляет пособие по инвалидности. «Но теперь они требуют эти деньги назад», — говорит Р.Исмиев.

Кроме того, по словам ветерана, ему пообещали новую инвалидную коляску и ортопедический матрас. Естественно, что их он не получил и, видимо, не получит.

Все происходящее вокруг Рашида Исмиева в последнее время похоже на театр абсурда. Вначале ему приостановили выплату пресловутых ветеранских 80 манатов, которые пытаются выдать за пенсию, но на самом же деле это компенсация на оплату коммунальных услуг ветеранам. Сейчас выплату вернули. Хотя возвращение данной выплаты по умолчанию означает признание Исмиева ветераном войны.

Далее, к нему была направлена комиссия, которая беседовала с ним, по словам Рашида Исмиева, с расстояния в пять метров и посоветовала лечь в стационар для подтверждения инвалидности. На их глазах ветерану стало плохо, была вызвана «неотложка» и оказана первая помощь. Врач «скорой» подтвердил, что осложнение здоровья вызвано заболеванием. От госпитализации наш герой отказался. Согласно законодательству, он имеет на это полное право.

«Сейчас материалы дела направлены в суд. В своем исковом заявлении я прошу, прежде всего, отмены постановления Агентства от 25 .12.2023 года и возвращения мне статуса инвалида 2 группы, присвоенного мне бессрочно из-за ранения, полученного мною во время защиты территориальной целостности и конституционного строя Азербайджана. А также восстановления моей пенсии и президентского пособия.

Я предполагаю и надеюсь, что суд это подтвердит, что из-за халатности отдельных сотрудников Агентства произошла путаница. Поэтому, после аннулирования решения комиссии и восстановления статуса я буду подавать иски на конкретных лиц, которые общались со мной при помощи отписок, пренебрегли постановлением Пленума Конституционного суда, в котором ясно говорится о неприкосновенности статусов инвалидов Карабахских войн.

Судиться с Минсоцтруда или обвинять в чем-то Госагентство я не собираюсь. Мой юридический опыт подсказывает, что в подобных ситуациях всегда задействованы некомпетентность, лень и халатность отдельных чиновников и, как правило, не самого высокого звена. Вот поэтому я хочу в дальнейшем судиться с конкретными людьми, чьи подписи стоят в направляемых мне отписках, и с теми врачами, которые, имея медицинский диплом, в тот момент, когда мне стало плохо в ходе прохождения комиссии в Агентстве, не смогли оказать элементарной помощи. Или не захотели. Это будут не безликие иски, а на конкретных людей, решивших, что они обладают полномочиями менять установленные государством законы, постановления и указы. Людей, которые сами того не осознавая, своим разгильдяйством опускают имидж нашей страны», — отмечает ветеран.

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Мы попросили Министерство труда и социальной защиты населения Азербайджана прокомментировать ситуацию, в которую попал ветеран войны. Однако, как нам сообщили в пресс-службе ведомства, для восстановления пенсии и льгот ветерану Первой Карабахской войны следует обратиться в… подразделение рода войск, в которых он проходил службу, а для инвалидности пройти заново всю экспертизу.

Нам так и не ответили, с чего вдруг необходимы все эти процедуры, ведь в военном билете Исмиева прописано все четко и есть масса документов, которые представил нам оппонент, подтверждающие действительность статусов.

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Депутат Жаля Алиева на одном из недавних заседаний комитета Милли Меджлиса по труду и социальной политике прямо указала на проблему, связанную с получением инвалидности.

«До сих пор мы получаем десятки писем по этим вопросам. В процессе есть определенные пробелы, и граждане сталкиваются с некоторыми проблемами. Вопрос был взят под контроль институтом омбудсмена», — сказала парламентарий.

А Государственное агентство медико-социальной экспертизы и реабилитации при Минтруда и соцзащиты, отчитываясь за прошедший 2023-й год отметило, что лишь 43% представленных гражданами медицинских заключений для назначения инвалидности оказались подлинными.

«Всего в прошлом году для назначения инвалидности было подано более 70 тысяч заявок. В свою очередь число заявок о повторном назначении инвалидности сократилось вдвое», — сказал глава Агентства Анар Байрамов.

Что касается текущего года, то в январе-феврале Госагентство установило инвалидность 7,9 тыс. человек. Из которых 3,8 тыс. человек получили первичную, а 4,1 тыс. — повторную инвалидность.

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Почему-то создается впечатление, что Рашид Исмиев попал именно в те 47%, которые требовались Госагентству для хорошей отчетности.

Хотелось бы напомнить чиновникам, что люди, прошедшие Первую Карабахскую войну, это те, кто рожден в 1960-1970 гг. К примеру, нашему ветерану сейчас 61 год. Практически никто из них не проходил никаких психологических реабилитаций, не лечил посттравматические синдромы, и даже без всяких освидетельствований не могут быть признаны здоровыми. Война оставляет след на каждом, кто через нее прошел. К тому же наивно полагать, что Р.Исмиев после прохождения всех предложенных ему процедур улучшит здоровье, встанет с инвалидного кресла и отправится на заработки. Да и кто возьмет на работу ветерана в возрасте 60+?..

Вспоминается история из недавнего прошлого, когда 33-летнего инвалида Второй Карабахской войны долго гоняли из кабинета в кабинет, из одного ведомства в другое, и когда в очередной раз главный врач одной из центральных клиник столицы поставила все печати и сказала, что с ними он должен отправиться снова в реабилитационный центр, молодой человек прямо в приемной разбил головой стоящее там огромное зеркало-трюмо… Благо, главврач отнеслась к этому спокойно, помогла обработать рану, успокоила ветерана и порекомендовала психотерапию для лечения поствоенного синдрома в рамках своей клиники.

Стоит ли вся эта бюрократическая волокита того, чтобы отнимать у людей, отдававших свои жизни и молодость за целостность нашего государства, остатки их здоровья? При том, что Милли Меджлисом, Конституционным судом и главой государства Ильхамом Алиевым сделано все для упрощения жизни ветеранов двух карабахских войн. Но все их усилия перечеркиваются отдельными чиновниками и тем, что принято называть «человеческий фактор» …

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# будет внимательно следить за дальнейшим развитием событий, предстоящим судебным процессом Рашида Исмиева и информировать о нем своих читателей.

Алена Мясникова, специально для #