Премьер-министр Армении Никол Пашинян в заявлении, посвящённом 35-й годовщине принятия Декларации о независимости Армении, отметил, что этот документ, в котором высказываются претензии на территорию Нагорного Карабаха, был основан на внедрявшейся советскими властями модели патриотизма. Пашинян отметил, что реальной независимости Армения достигла только сейчас, после достижения мирных договорённостей с Азербайджаном и отказа от возможных претензий на Карабах.

Декларация о независимости Армении была принята Верховным советом Армянской ССР 23 августа 1990 года. В документе республика, входившая в состав СССР, переименовывается в Республику Армению и утверждается как независимое государство и субъект международного права, при этом в тексте не говорится о её выходе из СССР (Армения покинула Союз с его распадом в декабре 1991 года). В тексте также упоминается о «воссоединении Армянской ССР и Нагорного Карабаха», хотя прямо Карабах и не провозглашается армянским.

Как заявил Пашинян, положения декларации «выражали коллективные настроения политической и интеллектуальной элиты в Армении во времена её принятия». Эти настроения, в свою очередь, были основаны на «модели патриотизма, который для нас, армян, сфромировал Советский Союз».

«Этим документом была заложена основа процесса становления нашей независимой государственности — Республики Армения. Декларация, по сути, отражала коллективные настроения действовавшей в Армении на момент ее принятия политической и интеллектуальной элиты, несла на себе печать начавшегося всего два года назад и достигшего своего пика Карабахского движения и предопределила основные черты только-только формирующейся независимой Республики Армения.

Именно так и произошло, потому что ключевые идеологические положения Декларации были конфликтными и выражали ту модель нашего коллективного патриотизма, которую Советский Союз медленно, но последовательно прививал нам с 1950-х годов в условиях установления железного занавеса и начала холодной войны.

Эта модель патриотизма, которую Советский Союз сформировал для нас, армян, отражала амбиции государства-победителя Второй мировой войны, вступившего в противостояние с НАТО, на юго-западном направлении. С другой стороны, эта модель была призвана не допустить локальной реализации патриотических устремлений внутри Армянской ССР, а направить их вовне.

Эта идеология десятилетиями навязывалась нам через книги, фильмы, пьесы/театральные постановки, и сформированная таким образом наша социопсихология привела к Карабахскому движению. Мы все были носителями этой социопсихологии, созданная Советским Союзом эта социопсихология передалась поколениям, сформировавшимся в Республике Армения в 90-е годы, и глубинной и подсознательной целью этой социопсихологии была стратегическая невозможность существования независимого государства Армения, поскольку страна с изначально конфликтным контекстом не может построить подлинную независимость.

Пашинян заявил, что пришёл к убеждению, что продолжать «Карабахское движение» было бы губительным для страны.

Мы избрали стратегию сохранения и превращения независимости Армении в действительность, и выражением этой стратегии стала идеология Реальной Армении, в рамках которой стало возможным мирное урегулирование между Арменией и Азербайджаном, стала возможной повестка реального диалога с Турцией и должны углубляться наши отношения с Грузией и Исламской Республикой Иран, а мы становимся для мира реальным и интересным партнером» — заявил Пашинян.

Россия в обращении не упоминается.

8 августа на совместной с президентом США Дональдом Трампом церемонии в Белом доме Никол Пашинян и президент Азербайджана Ильхам Алиев подписали договор о транспортном коридоре между Азербайджаном и входящей в его состав Нахичеванской автономной республикой, который пройдет по территории Армении. По предложению премьер-министра Армении транспортный коридор будет назван «Путь Трампа во имя международного мира и процветания».

Также был опубликован текст парафированного мирного договора между Азербайджаном и Арменией. В нём Армения и Азербайджан отказываются от территориальных претензий друг к другу, а также применения силы в отношении друг друга. Азербайджан ранее настаивал об исключении из конституции Армении отсылок к декларации независимости. Пашинян заявлял, что будет принята новая конституция, где этих отсылок не будет.

Как отмечают комментаторы, ключевая роль США в мирном процессе подчёркивает резкое уменьшение политического веса и влияния России в этом регионе.