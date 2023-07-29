Абсолютный отказ от системы «все включено» (all-inclusive) в отелях Турции маловероятен, однако возможно появление вариаций ввиду различных требований туристов и возросших цен на отдых. Об этом в беседе с РИА Новости сказал советник мэра Антальи по туризму и бывший глава Федерации отельеров Турции (TÜROFED) Осман Айык.

Он пояснил, что турецкие курорты посещают туристы с разными требованиями – есть те, кто нуждается в all-inclusive, те, кому достаточно пансиона или вообще отеля без завтрака. Поэтому имеются различные варианты размещения. «»Все включено» в Турции полностью отменять никто не станет», — заявил Айык, не исключив при этом появления различных вариаций этой системы.

Так, турист может отказаться от ненужной ему оцпии, если он ей не пользуется. Айык считает, что в систему «все включено» будут вноситься изменения: появится какой-то «базовый вариант», к которому клиент будет добавлять опции, необходимые именно ему, за отдельную плату.

Например, в таком базовом варианте могут быть заложены определенные напитки, а если клиент желает выпивать в отеле какой-то эксклюзивный виски, то он оплатит эту услугу заранее. По мнению советника мэра, если вдруг в Турции примут решение об отмене системы all-inclusive, то за ней последуют все другие страны, страна станет флагманом и образцом.