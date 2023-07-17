Россию ожидают «огромные дипломатические издержки», если срок действия «зернового соглашения», истекающий 17 июля, не будет продлен.

Об этом заявил советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан, сообщает РБК-Украина со ссылкой на интервью CBS News.

«Если Россия выйдет из этой инициативы, остальной мир посмотрит на это и скажет, что Россия отвернулась от обеспечения стран глобального Юга, Африки, Латинской Америки и Азии необходимым им продовольствием по доступным ценам», — заявил он.