Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский заявил, что страны НАТО не позволят России их запугать и предостерег страну-агрессора от дальнейших провокаций. Как сообщает Polsat News, свои заявления он озвучил 22 сентября на экстренном заседании Совета безопасности ООН, созванном Эстонией по поводу вторжения российских истребителей МиГ-31 в ее воздушное пространство.

Глава МИД Польши напомнил, что российские истребители нарушили воздушное пространство Эстонии через неделю после атаки российских дронов на его страну. По его мнению, такие нарушения «вызывают подозрение, поскольку они являются эскалацией гибридной войны, которую Россия ведет против Запада уже много лет».

В связи с этим, пишет издание, он перечислил убийства политиков, журналистов и правозащитников, кибератаки, случаи поджогов в разных европейских странах и нападения на украинские посольства.

«Совет Безопасности ООН имеет ответственность четко дать понять, что такие провокации мы не будем терпеть… Я говорю российским представителям: мы знаем, что вы не заботитесь о международном праве и не способны жить в мире со своими соседями», — сказал Сикорский.

По его мнению, такое поведение России обусловлено ее «бешеным национализмом» и «потребностью в доминировании».

«И это не закончится, пока вы не поймете, что имперская эпоха закончилась, и ваша империя не будет восстановлена. Ваша трехдневная «специальная военная операция» даже за 10 лет не смогла покорить Донбасс В 1914 году вы ускорили Первую мировую войну, которая привела к вашей большевистской революции. Подписав пакт между Сталиным и Гитлером, вы ускорили Вторую мировую войну, а советизировав Восточную Европу, вы спровоцировали холодную войну. Не начинайте еще одну войну», — призвал он.

Он также обратился к России с «единственной просьбой»: «Никто не поддерживает ваши попытки завоевать Украину, и мы не будем запуганы. Если другая ракета или другой объект попадет в наше пространство, намеренно или случайно, если его сбили, а обломки упали на территорию НАТО, не приходите сюда жаловаться. Вас предупредили».