Министр иностранных дел Польши Радослав Сикроский заявил, что прогресса в вопросе поставок боеприпасов Украине от Европейского союза на данный момент нет. В связи с этим он подчеркнул, что ситуация на фронте для Киева становится драматичной и российская армия атакует по всем направлениям, передает PAP.

«С сожалением вынужден констатировать, что в этом вопросе [поставок боеприпасов Киеву] прогресса нет. Есть страны, которые до сих пор блокируют создание специальной линии финансирования обороны Украины из Европейского фонда мира, а никаких других источников финансирования поставок боеприпасов не предвидится», — заявил Сикорский.

По его словам, ситуация в Украине «начинает становиться драматичной».

«Как мы знаем, Авдеевка уже пала, русские атакуют по нескольким направлениям и, возможно, уже почти слишком поздно», — отметил глава МИД Польши.