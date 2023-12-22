В ходе своей первой зарубежной поездки, которую он совершил в Украину, новый польский министр иностранных дел Радослав Сикорский заверил Киев в поддержке в войне против России. «В этой титанической борьбе, господин министр, Польша на вашей стороне», — заявил он в пятницу, 22 декабря, на пресс-конференции после встречи со своим украинским коллегой Дмитрием Кулебой.

Сикорский назвал «совершенно неприемлемой» ситуацию, «когда страна нападает на своего соседа, бомбит города, уничтожает целые области и депортирует детей». «Я думаю, что это последняя колониальная война в Европе, и закончиться она должна так: Россия должна проиграть, а Украина должна выиграть», — добавил глава польского внешнеполитического ведомства.

По словам Радослава Сикорского, Украина найдет друга в лице нового польского премьера Дональда Туска, который, по мнению министра, «приложил руку» к открытию переговоров Киева с Евросоюзом о вступлении в ЕС_ пишет газета Rzeczpospolita.

Выступая на мероприятии по случаю Дня работников дипломатической службы Украины, Сикорский коснулся темы личности в истории и сравнил украинского президента Владимира Зеленского с британским премьером времен Второй мировой войны Уинстоном Черчиллем. По его словам, если бы Зеленский уехал из Киева в начале войны, Украина бы потерпела поражение, приводятся слова министра в твите польского МИД.

В свою очередь Дмитрий Кулеба в беседе с Сикорским выразил надежду на прекращение «неприемлемой» блокады границы польскими транспортными компаниями. «Нам нужно найти решения, — заявил он. — Первое, что мы должны сделать, — это открыть границу». Кулеба назвал «неприемлемой и вредной» ситуацию, когда блокада границы бросает тень на дружеские отношения двух стран. (DW)