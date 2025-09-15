Госсекретарь США Марко Рубио подтвердил поддержку правительства Соединенных Штатов Израилю в достижении его целей в войне против террористической группировки ХАМАС. «Население сектора Газа заслуживает лучшего будущего, но это лучшее будущее не может начаться, пока не будет ликвидирован ХАМАС», — заявил Рубио в понедельник, 15 сентября, на совместной пресс-конференции с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху в Иерусалиме, передает агентство AFP. «Вы можете рассчитывать на нашу непоколебимую поддержку», — подчеркнул он, обращаясь к главе израильского правительства.

Радикальная исламистская группировка ХАМАС «должна перестать существовать как вооруженное формирование, которая может угрожать миру и безопасности в регионе», добавил Марко Рубио, заверив, что Вашингтон также будет продолжать оказывать максимальное давление на Иран, пока эта страна «не изменит свой курс», передает агентство Reuters.

В свою очередь Биньямин Нетаньяху приветствовал визит американского госсекретаря как «ясный сигнал о том, что Америка стоит на стороне Израиля», назвав президента США Дональда Трампа «величайшим другом, которого Израиль когда-либо имел в Белом доме».

Общаясь с журналистами перед вылетом в Израиль, Рубио подчеркнул, что Трамп «недоволен» ударами по территории Катара, но Вашингтон продолжит поддерживать Израиль.

Визит госсекретаря США состоялся через несколько дней после израильского авиаудара по лидерам ХАМАС в Катаре. 15 сентября главы государств и правительств арабских и мусульманских стран собрались в столице страны Дохе, чтобы обсудить совместную реакцию на израильскую атаку, пишет AFP.