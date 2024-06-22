Глава МИД Польши Радослав Сикорский заявил, что готов принять участие в президентских выборах в 2025 году в случае, если от оппозиции будет баллотироваться председатель бывшей партии власти «Право и справедливость» Ярослав Качиньский, передает ТАСС.

«Скажу честно — если [Ярослав] Качиньский снова выставит свою кандидатуру, то я охотно с ним бы посоперничал. И сделал бы все, чтобы он снова проиграл», — сказал министр в эфире телеканала TVN24. Сикорский также в очередной раз подтвердил, что останется на посту главы МИД и не перейдет на работу на руководящие позиции в ЕС.

Очередные президентские выборы состоятся в Польше в 2025 году, а избирательная кампания должна начаться уже этой осенью.

Проведенный в середине мая центром United Surveys социологический опрос показал, что самые большие шансы стать новым президентом Польши имеет мэр Варшавы Рафал Тшасковский, который представляет правящую Гражданскую коалицию. За него были готовы голосовать 29,6% участников опроса. На втором месте находился бывший премьер Польши Матеуш Моравецкий с результатом 25,5% голосов.