Сторонники Навального собираются организовать митинги 21 апреля

Сторонники оппозиционера Алексея Навального планируют провести митинги в поддержку политика в среду, 21 апреля, на центральных площадях российских городов. Ранее они планировали дождаться сбора 500 тыс. человек через сайт мероприятия, однако изменили планы на фоне ухудшающегося самочувствия оппозиционера. Политик сейчас находится в исправительной колонии во Владимирской области, сообщает «Коммерсант».

2 февраля суд заменил Навальному условный срок по делу «Ив Роше» на реальный из-за нарушения условий испытательного срока, он должен провести в колонии два года и восемь месяцев. В колонии Алексей Навальный объявил голодовку. Позже у него обнаружили две грыжи, а на 13 апреля он похудел с 93 кг до 76 кг при росте 190 см и стал с трудом говорить. Лечащий врач Алексея Навального Анастасия Васильева накануне сообщила, что у политика наблюдается усилившийся риск почечной недостаточности и есть вероятность остановки сердца.

«Существуют обстоятельства, в которых нужно действовать быстро, иначе произойдет непоправимое. Мы приняли решение не дожидаться сбора 500 тыс. человек на нашем сайте. События развиваются слишком стремительно и слишком плохо. Откладывать больше нельзя»,— говорится в сообщении в Telegram-канале Навального.