До 100 тысяч евро выросла сумма вознаграждения, которую сторонники Алексея Навального обещают за данные о смерти политика, сообщил директор ФБК Иван Жданов.

Ранее сегодня соратники Навального предложили вознаграждение в 20 000 евро и при необходимости организацию выезда из России за информацию, связанную с убийством политика. Предложение адресовано силовикам: сотрудникам ФСБ, СК, МВД, прокуратуры.

«Не имеет значения, какой у вас статус и разделяете ли вы политические взгляды Алексея Навального. Есть базовые общечеловеческие принципы: нельзя издеваться над матерью и шантажировать ее телом убитого сына. Вы не можете и не должны поддерживать это. Проявите человечность, проявите сочувствие к матери, потерявшей сына. Не поддерживайте совершенно адскую жестокость и аморальные преступления Путина», — заявил в видеообращении директор ФБК Иван Жданов. (moscowtimes.ru)