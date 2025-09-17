Лаборатории двух западных стран подтвердили, что оппозиционер Алексей Навальный был отравлен в колонии особого режима «Полярный волк», сообщила вдова политика Юлия Навальная. Она рассказала, что образцы биоматериалов ее мужа удалось переправить за границу непосредственно после его гибели в феврале 2024 года. «Несколько месяцев назад я узнала, что результаты получены, и уже две лаборатории двух стран независимо друг от друга пришли к выводу, что Алексей был отравлен», — заявила Навальная.

При этом она отметила, что лаборатории отказываются обнародовать результаты исследований «по политическим соображениям». Кроме того, никаких юридических оснований возбуждать и вести уголовное дело об убийстве российского оппозиционера у западных стран нет. Навальная подчеркнула, что будет настаивать на публикации данных об отравлении. «Я не буду молчать. Я утверждаю, что Владимир Путин виновен в убийстве моего мужа Алексея Навального. Я обвиняю российские спецслужбы в разработке запрещенного химического и биологического оружия. Я требую от лабораторий, проводивших исследования, опубликовать результаты», — сказала Навальная.

Он призвала перестать «заигрывать с Путиным». «Вы не сможете его задобрить. Пока вы молчите, он не останавливается. Возможно, именно сейчас, сегодня кто-то еще умирает от яда, которым его приказал отравить Путин. Не только в России. И по всему миру мы уже видели такие примеры», — отметила Навальная и попросила журналистов требовать ответов вместе с ней.

Помимо этого, вдова политика заявила, что в ее распоряжении есть показания пятерых сотрудников колонии «Полярный волк» о последних часах жизни Навального. Согласно этой информации, во время прогулки ему стало плохо, однако его не повели в медсанчасть, а отправили назад в камеру.

«Алексей лег на пол, подтянул колени к животу и стал стонать от боли. Сказал, что у него жжет в груди и животе. Потом его начало рвать. В показаниях Немцева сказано, что Алексея били судороги, он тяжело дышал, кашлял и стонал. Тюремщики бросили Алексея в камере одного», — отметила Навальная. Она также выложила фото камеры мужа в день смерти — на снимке видны вещи и рвота на полу.

Алексей Навальный умер 16 февраля 2024 года в исправительной колонии № 3 в поселке Харп. К этому моменту он провел почти 300 дней в штрафном изоляторе, куда его регулярно помещали. В Следственном комитете заявили, что причиной смерти стала внезапная аритмия, вызванная «критическим повышением артериального давления» и связанная с «комбинированным заболеванием», к которому отнесен ряд диагнозов: холецистит, панкреатит, межпозвоночная грыжа и другие. (moscowtimes.ru)