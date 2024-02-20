Россия не собирается проводить независимое международное расследование смерти оппозиционного политика Алексея Навального, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Накануне глава дипломатии Европейского совета Жозеп Боррель заявлял, что Москва должна позволить провести независимое и прозрачное международное расследование обстоятельств внезапной кончины Навального.

«Мы не воспринимаем такие требования вообще, тем более от господина Борреля», — цитирует Пескова «РИА Новости». Ранее он отмечал, что Москва считает заявления западных политиков недопустимыми, так как пока нет окончательной экспертизы гибели Навального.

Кроме того, Боррель также подчеркивал, что страны ЕС предложат ввести ограничения против «ответственных за смерть Навального». Он добавил, что в смерти политика виновны российские власти, и призвал послать «сильный сигнал поддержки» оппозиции.

«ЕС приложит все усилия, чтобы в тесной координации с нашими партнерами привлечь к ответственности политическое руководство и власти России и заставить их ощутить последствия своих действий, в том числе посредством санкций», — говорил глава дипломатии ЕС, отметив, что ответственность за смерть Навального лежит на президенте РФ Владимире Путине и российских властях. (moscowtimes.ru)