Израиль отвергает давление международного сообщества в достижении постоянного мирного урегулирования с палестинцами. С таким заявлением выступил премьер-министр еврейского государства Биньямин Нетаньяху, сообщает ТАСС.

«Такая договоренность будет достигнута только путем прямых переговоров между сторонами, без предварительных условий», — заявил Нетаньяху.

Он указал, что Израиль по-прежнему выступает против одностороннего признания палестинского государства. По мнению Нетаньяху, это станет «наградой беспрецедентному терроризму и предотвратит любое мирное урегулирование в будущем».