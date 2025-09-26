Администрация президента США Дональда Трампа призывает израильского премьер-министра Биньямина Нетаньяху принять план американского лидера по прекращению войны в секторе Газа и предупреждает, что продолжение конфликта только усилит изоляцию Израиля, сообщает Axios.

По данным портала, такая позиция была обозначена на встрече в Нью-Йорке спецпосланника президента США Стива Уиткоффа и зятя Трампа Джареда Кушнера с Нетаньяху и израильским министром стратегического планирования Роном Дермером.

«Белый дом доносит до Нетаньяху, что продолжение войны еще больше изолирует Израиль, а ее прекращение будет иметь обратный эффект», — пишет Axios, ссылаясь на слова источника.

Издание подчеркивает, что американская администрация настоятельно призывает Нетаньяху принять план Трампа по прекращению войны в палестинском анклаве.

При этом встреча Нетаньяху с самим Трампом для обсуждения этого плана и дальнейших действий в секторе Газа ожидается в понедельник.

Ранее в четверг Трамп заявил журналистам в Белом доме, что «не позволит» Нетаньяху аннексировать Западный берег реки Иордан.

«Я не позволю Израилю аннексировать Западный берег (…). Достаточно. Пора остановиться», — сказал президент США, добавив, что обсуждал этот вопрос напрямую с израильским премьером.