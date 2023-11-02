Госсекретарь США Энтони Блинкен во время предстоящей поездки в Израиль будет добиваться от офиса премьер-министра Биньямина Нетаньяху предоставления кратковременных гуманитарных пауз в секторе Газа. Об этом сообщила газета The New York Times со ссылкой на представителей Белого дома.

По их информации, серия кратковременных пауз позволит обеспечить безопасное освобождение заложников и предоставить гуманитарную помощь мирному населению сектора Газа. «Продовольствие, лекарства, вода и другая помощь должны поступать в сектор Газа и в те районы, где люди в ней нуждаются, — передает газета слова госсекретаря. — Для этих целей должны быть предоставлены гуманитарные паузы».

Представители Белого дома также сообщили, что если переговоры об освобождении ХАМАС заложников увенчаются успехом, то США призовут Израиль к прекращению боевых действий в районе, где они будут освобождены.

Согласно The New York Times, офис Нетаньяху не против предоставить серию временных гуманитарных пауз для этих целей.