Международные посредники ведут переговоры о четырехмесячном прекращении огня в секторе Газа, сообщают американские СМИ.

Согласно информации, данная инициатива была выдвинута арабскими посредниками. План будет состоять из нескольких частей. На первом этапе прекращения огня ХАМАС должен будет передать Израилю всех гражданских заложников в течение шести недель.

Затем должны быть переданы женщины-солдаты, а затем и мужчины-бойцы Армии обороны Израиля (ДЖАХАЛ). На заключительном этапе прекращения огня Израилю будут переданы тела израильских солдат.