До конца текущей недели могут начаться работы по восстановлению внешнего электроснабжения захваченной в 2022 году Запорожской АЭС, которая уже три недели работает на аварийных дизель-генераторах, заявил постпред России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов. По его словам, восстановить нужно две поврежденные линии электропередач — «Днепровскую» и «Ферросплавную-1». «Для того чтобы это стало реальностью, необходимо договориться о локальном прекращении огня в местах, где будут проводиться ремонтные работы», — сказал Ульянов. Он отметил, что секретариат Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) в этом вопросе играет роль посредника между представителями России и Украины.

Запорожская АЭС расположена на левом берегу Днепра, рядом с городом Энергодаром. Это самая крупная атомная станция в Европе, насчитывающая шесть энергоблоков мощностью по одному гигаватту каждый. Россия захватила АЭС в первые дни полномасштабного вторжения в 2022 году. В сентябре того же года генерация на энергоблоках была остановлена, а с апреля 2024-го они находятся в режиме холодного останова. При этом для охлаждения топлива станции необходимо электричество. 23 сентября на АЭС пропало внешнее электроснабжение — отключилась высоковольтная линия электропередачи «Днепровская». Российская сторона утверждает, что отключение произошло из-за украинских обстрелов, тогда как президент Украины Владимир Зеленский обвинял в этом Россию.

«Из-за российских обстрелов станция отключена от питания, от электросети. Обеспечивается электричеством от дизель-генераторов. Это чрезвычайно. Генераторы и станция не рассчитаны на такое и никогда не работали в таком режиме так долго», — говорил Зеленский 30 сентября. Он также отмечал, что «именно россияне из-за обстрелов препятствуют ремонту линий электросети к станции и восстановлению базовой безопасности». Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, в свою очередь, говорил, что «глупо обвинять российскую сторону в том, что она бомбит станцию, которую она же сама и контролирует».

В МАГАТЭ заявили, что гендиректор агентства Рафаэль Гросси продолжает активно работать с Россией и Украиной, чтобы АЭС была подключена к электросети как можно скорее. В организации подчеркнули, что ее главная цель — предотвращение ядерной аварии. (moscowtimes.ru)