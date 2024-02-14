В результате атак Израиля на Газу погибли более 28 тысяч палестинцев, около 70 тысяч человек получили ранения.

Об этом заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в ходе совместной пресс-конференции со своим египетским коллегой Абдель Фаттахом ас-Сиси в Каире.

Он отметил, что достижение прекращения огня в секторе Газа и беспрепятственная доставка гуманитарной помощи являются приоритетом: «На сегодняшний день наша страна отправила в Газу более 34 тысяч тонн помощи».

Эрдоган также призвал международное сообщество, особенно Совет Безопасности ООН, принять меры для того, чтобы остановить кровопролитие в секторе Газа.