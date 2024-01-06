В трехлетнюю годовщину штурма Капитолия президент США Джо Байден и экс-президент Дональд Трамп провели митинги перед своими сторонниками в штатах Пенсильвания и Айова, сообщает Евроньюс.

Президент США Джо Байден начал свою предвыборную кампанию в городке Велли-Фордж в Пенсильвании, в трехлетнюю годовщину штурма Капитолия сторонниками экс-президента Дональда Трампа.

«Вместо того, чтобы назвать этих людей преступниками, он (Трамп) называет этих бунтовщиков патриотами. Патриотами! И он обещает освободить их, если вернется на пост президента», – заявил Байден.

Президент-демократ также добавил: «Кампания Дональда Трампа посвящена ему самому. Не Америке, не вам. Кампания Дональда Трампа одержима прошлым, не будущим. Он готов пожертвовать нашей демократией, чтобы получить власть».