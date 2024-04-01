Четырехдневные протесты с требованием отставки правительства начались в Израиле. Митингующие требуют досрочных выборов. Об этом сообщает местное издание The Times of Israel.

Митингующие, в частности, призвали премьер-министра Биньямина Нетаньяху и его правительство уйти в отставку, чтобы можно было провести досрочные выборы. Руководство страны должно согласиться на соглашение об освобождении 130 заложников, содержащихся в секторе Газа с тех пор.

Организаторы заявили, что в акции приняло участие более 100 тысяч человек, а средства массовой информации сообщили, что явка исчисляется десятками тысяч.

«Нам нужны выборы. У правительства нет доверия общества. И они хотят принять закон, позволяющий каждому пятому человеку избежать службы в армии», — сказал один из участников.

По крайней мере, один протестующий был арестован, заявили в полиции.

Протестующие установили более 100 палаток под Кнессетом, чтобы ночевать на месте происшествия.

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху, отвечая на вопросы журналистов о возможности выборов, заявил, что такой шаг парализует страну — «в разгар войны, за момент до победы» — сроком до восьми месяцев.

«Это парализовало бы переговоры по освобождению наших заложников и положило бы конец войне до того, как цель будет полностью достигнута. Первым, кто бы приветствовал это, является ХАМАС, и этим все сказано», — считает глава правительства.