Министр иностранных дел Кыргызстана Руслан Казакбаев заявил, что допускает наличие в государствах Центральной Азии (ЦА) «спящих ячеек» международных террористических групп, сообщает РИА Новости. По словам дипломата, это могут быть Аль-Каида и ИГИЛ.

Казакбаев также допустил, что ячейки Аль-Каиды и ИГИЛ в странах ЦА заинтересованы в пропаганде своей идеологии.

Глава МИД Кыргызстана добавил, что для обеспечения безопасности во всем мире существуют общепринятые системные алгоритмы действий и мероприятий. И Кыргызстан предпринимает такие же меры, как и другие соседние страны. «Конечно, во взаимодействии с ними (государствами ЦА), в двустороннем формате и в рамках региональных организаций», — заключил глава кыргызского внешнеполитического ведомства.

Тут, конечно, проблема серьезная. Ведь приход к власти талибов в Афганистане может вызвать воодушевление в рядах радикальных экстремистов, ваххабитов всех мастей, которые есть во многих центральноазиатских республиках. Каковы сейчас позиции исламистов в этих странах? Высока ли вероятность, что они придут в движение и это выльется, не дай Бог, в теракты на территории стран Средней Азии? Или тамошние ваххабиты сейчас надежно задавлены, загнаны в глубокое подполье?

На эти вопросы # ответили эксперты самих стран региона.

Руслан Мятиев, туркменский журналист, редактор нидерландского сайта Turkmen.news:

— В Туркменистане исламистские движения и настроения либо в глубоком подполье, либо полностью ликвидированы. Органы строго следят за этим. Немало случаев, когда в тюрьмы попадали совершенно случайные люди, знакомые тех, кого взяли обоснованно. Из-за этого сейчас люди предпочитают не демонстрировать свою религиозность.

Туркмены могут посещать мечеть, но в то же время употреблять спиртное. Для органов такие «мусульмане» гораздо удобнее. Поэтому приход «Талибана» к власти в Афганистане вряд ли каким-то образом разбудит туркменских исламистов. Их попросту всех задушили.

Алексей Волосевич, известный ташкентский журналист, редактор независимого интернет-издания AsiaTerra:

— Однозначно ответить на вопрос о существовании ваххабитского (джихадистского) подполья трудно, поскольку мы не имеем надежных данных, сведений. Власти Узбекистана иногда публикуют сообщения о том, что то здесь, то там задержана группа молодых людей, якобы намеревавшихся отправиться в Сирию на джихад. Но доверия к этим сообщениям нет, фабрикация подобных дел еще с каримовских времен была поставлена спецслужбистами на поток, ради своих карьерных целей.

То, что в Узбекистане полно немыслящих, ничего нечитающих людей с ограниченным кругозором — это не новость. Часть их действительно несколько лет назад отправилась воевать в Сирию и Ирак. Поэтому они могут быть верхушкой айсберга. Но действительный уровень поддержки талибов определить трудно, ведь для этого нужны хоть какие-то социологические исследования, а их никто не проводит. Сложно сказать и опираясь на собственные впечатления, кроме того, что в обществе есть люди абсолютно разных воззрений: одни поддерживают «Талибан» (наши внутренние талибы), другие ожесточенно его ругают. Это всё наблюдается в соцсетях.

Казбек Бейсебаев, казахстанский политолог:

— Официально у нас всё нормально. Неофициально у нас на улицах можно встретить мужчин с бородой и женщин в черном. У нас некоторые мужчины открыто ходят в сопровождении двух жен. Кроме того, некоторые люди, считающие себя настоящими мусульманами, находятся во властных структурах, в парламенте и в СМИ. Один из них до недавнего времени возглавлял государственный телеканал. У нас одно политическое движение, которое намерено стать партией, месяца два назад провело митинг под исламскими лозунгами. Лет пять назад один террорист расстрелял людей в Алматы, другой в Таразе, были нападения в Актобе, были боевые столкновения в Актюбинской области. Наши граждане воевали в Сирии.

Так что, события в Афганистане могут дать некий импульс и вдохновить их последователей в Центральной Азии и у нас в Казахстане. Думаю, что это все понимают. А вот насколько готовы, трудно сказать.

Рустам Кошмуратов, кыргызский журналист, основатель и директор телерадиокомпании «Алмаз»:

— В Кыргызской Республике не было каких-то выступлений религиозных экстремистов. В целом ситуация стабильная, хотя время от времени спецслужбы задерживают каких-то лиц. Мне кажется, что МИД КР прав, но кто и как будет обнаруживать «спящие ячейки»?

В Афганистане ситуация изменилась, но в КР пока тихо.

За последние годы число мечетей, религиозных центров, количество посещающих их граждан сильно выросло. Муфтият КР имеет высокий вес, работают ТВ-каналы, полностью посвященные мусульманской религии.

На улицах привычная картина женщины в хиджабах, мужчины, одетые как арабы.