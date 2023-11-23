Россия, которая долгое время являлась главным игроком в сфере безопасности в Центральной Азии (ЦА), теряет свое влияние на страны региона. Несмотря на то, что в трех из пяти стран региона (Казахстане, Таджикистане и Кыргызстане) все еще есть военные объекты РФ, ЦА активно ищет альтернативных партнеров, пишет русская служба Voice of America.

«Вторжение России в Украину повлияло на связи Кремля в ЦА. Она вынужденно снизила свое военное присутствие в регионе. О снижении влияния говорит и недееспособность ОДКБ», — пишет издание. Отмечается, что мир неоднократно «был свидетелем насилия и довольно серьезных пограничных конфликтов между Кыргызстаном и Таджикистаном», однако ОДКБ никогда не вмешивалась. Единственный случай вмешательства произошел во время январских событий 2022 г. в Казахстане, однако тогда Астана заявляла, что «рассматривалась перспектива вмешательства Китая».

Подчеркивается, что основными странами, с которыми ЦА планирует расширить отношения в области безопасности, являются Китай и Турция.