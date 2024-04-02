«В последние месяцы боевики ИГИЛ активизировались в афганских регионах Сахель и Хорасан… Подъем ИГИЛ в Хорасане может сыграть решающую роль в глобальном соперничестве между Китаем и США в ближайшие годы», — отмечает турецкое информагентство Anadolu.

Согласно изданию, Афганистан крайне важен для безопасности китайской инициативы «Один пояс — один путь». Поэтому Китаю для оказания влияния на Пакистан и развития отношений с Афганистаном нужна умеренная и послушная администрация Талибана, чему может помешать ИГ-Хорасан (афганское отделение ИГИЛ). Кроме того, Китай предвидит, что может столкнуться с угрозой ИГ-Хорасан через Восточный Туркестан.

«Таким образом, подъем и распространение ИГ-Хорасан в Центральной Азии — это прямая угроза и риск для Китая. Учитывая это, складывается весьма предпочтительная для США картина», — подчеркивает издание.