С января по 5 декабря 2023 г. в Европе и Центральной Азии было зарегистрировано 30.600 случаев кори по сравнению с 909 в 2022 г. Число случаев заболевания увеличилось на 3266%, предупреждает UNICEF. Сообщается, что с октября по ноябрь 2023 г. уровень заболеваемости корью в Европе и Центральной Азии почти удвоился.

По последним данным UNICEF, самый высокий уровень случаев заболевания корью зарегистрирован в Казахстане, второе место занимает Кыргызстан (сайт UNICEF).

С ноября распространение кори заметно активизировалось в странах Центральной Азии и Южного Кавказа. С апреля 2023 г. в Азербайджане зафиксировано 284 случая заражения корью. В Казахстане зарегистрировано более 20.000 случаев. 7 декабря в Кыргызстане была зафиксирована вторая волна кори.