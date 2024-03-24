За последние несколько дней десяткам выходцев из Центральной Азии запретили посадку на самолеты в Стамбуле после того, как Turkish Airlines ввела новые ограничения для пассажиров, направляющихся в Мексику и ряд других стран Латинской Америки — популярных направлений для мигрантов, пытающихся добраться до США.

Люди, пострадавшие от этих ограничений рассказывают, что потеряли несколько тысяч долларов на билеты и другие расходы. Большинству из них не удалось получить компенсацию, поскольку они приобрели самые дешевые билеты, не подлежащие возврату. (Радио Азаттык)