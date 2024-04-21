Авиакомпания Turkish Airlines перестала пускать многих россиян в Латинскую Америку: туристов, которые уже прошли паспортный контроль, разворачивают при входе в самолет. Компания ссылается на правила принимающих стран. При этом не пропускают и тех, кто выполняет все формальные требования, вроде обратного билета на руках и большой истории поездок. Причина может быть связана с массовым потоком нелегалов в США из Мексики и «родильным туризмом» россиянок в Аргентине.

Российские дипломаты обратились в МИД Турции и руководство авиакомпании. Об этом рассказал генконсул РФ в Стамбуле Андрей Буравов.

«Российские загранучреждения в Турции плотно мониторят ситуацию с транзитом росграждан в страны Латинской Америки с учетом возникающих здесь в последнее время сложностей… Ожидаем соответствующей реакции на наши обращения», — указал Буравов.

Ранее он признавал, что происходящее приобрело систематический характер. Раньше были только отдельные подобные случаи с самолетами в Мексику, уточнял генконсул.

«То, в каком объеме и виде это происходит сейчас, … это требует прояснения, понимания», — отметил Буравов.

За последние месяцы в Латинскую Америку не пустили через Стамбул ококло тысячи россиян, говорит источник Telegram-канала Shot. Продолжается это минимум с марта. Посольство России в Турции еще 12 апреля запросило разъяснений у Turkish Airlines.

Речь не только о летящих из России. Известен случай, когда в Аргентину не смог попасть этой авиакомпанией мужчина из Тбилиси. При этом в одной семье на рейс в Мексику из Стамбула разрешили пройти 22-летнему сыну с немецким паспортом, а его родственникам с российскими документами нет. (gazeta.ru)