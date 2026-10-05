Глава Пентагона Пит Хегсет заявил, что США могут перебросить часть войск из Европы в Южную и Центральную Америку для расширения операций по борьбе с наркокартелями.

«Безусловно, мы расширяем свое присутствие и влияние в Центральной и Южной Америке благодаря партнерам. <…> По мере того, как мы это делаем, часть этих возможностей будет перемещена в другие места, либо обратно домой», — приводит слова Хегсета газета The Hill.

Военный министр добавил, что разработка стратегии в этом направлении «ясно показала, что США хотят большего распределения бремени в Европе». Хегсет также упомянул, что сейчас Вашингтон развивает отношения с Гондурасом, Гватемалой, Панамой и Эквадором и готовит совместные операции для борьбы с наркокартелями.