Спустя пять дней – как проявляет себя Москва?

Многие, наверное, обратили внимание, что в нынешней сложной ситуации на Южном Кавказе хозяин Кремля не особо торопился предпринимать какие-либо действия, или делать заявления. Лишь спустя пять дней Путин провел заседание Совета безопасности РФ, на котором обсудил с его членами ситуацию на границе Армении и Азербайджана, и отметил готовность Москвы к посредничеству в конфликте. Об этом сообщается на сайте Кремля. По словам Пескова, президент России выразил крайнюю обеспокоенность из-за эскалации конфликта и отметил необходимость введения режима прекращения огня.

Но чего он так долго выжидал, интересно? Не менее любопытно и то, есть ли вообще какая-то роль Москвы в происходящем — прямая или опосредованная? Выразить свое мнение по этим вопросам # попросило экспертов, живущих не в Армении и не в Азербайджане — со стороны может быть лучше видно.

Директор представительства фонда «Свободная Россия» на Южном Кавказе Егор Куроптев:

— Я надеюсь, что нынешняя эскалация конфликта действительно стала результатом трагического стечения обстоятельств, а дальнейшие решения принимались ситуативно.

То, что Кремлю выгодно, чтобы Азербайджан и Армения конфликтовали — это просто очевидный факт, так как в течение всей истории политики современной России Москва никогда не стремилась к урегулированию каких-либо разногласий в регионе — только к их разжиганию. Это касается Карабаха, это касается Грузии, это касается Украины и многих других стран. Там, где у Кремля есть возможность поддержать или инициировать напряжение — они это делают. Гибридными войнами, горячими войнами, провокациями, поставкой оружия всем сторонам, и так далее. Зачем? Да просто для того, чтобы получать выгоду, усиливая свое влияние — политическое, экономическое.

Даже сейчас, в рамках этого конфликта, Кремль ищет свою выгоду (выгоду, подчеркиваю, Кремля, а не России) не только в самом конфликте между Ереваном и Баку, но и, через своих посредников, пытается разжигать рознь и в Грузии, где местному азербайджанскому населению уже несколько дней подкидывают разные провокации, делают информационные вбросы, нацеленные на эскалацию напряженности между азербайджанской общиной и грузинами. Слава Богу, отношения народов практически не удается дестабилизировать, но напряжённость присутствует.

То же касается отношений Грузии и Турции, на которые постоянно нацелена дезинформация Кремля.

Что же до текущего конфликта на границе Азербайджана и Армении, то тут у Москвы целый ряд выгод, которые они могут получить. Это и игра в «миротворца», который по дороге усиливает свое давление на обе стороны конфликта, и стремится сломать стремление стран и народов к независимой суверенной политике. Это экономические выгоды. Тут можно вспомнить, что неожиданно было объявлено о возобновлении работы трубопровода Баку-Новороссийск, которая была остановлена в январе.

Вообще, мы же помним, что основные стратегические проекты Азербайджана проходят именно в Товузском районе. Я уверен, что Армения никогда бы не сделала целью трубопроводы, но давление на экономическую инфраструктуру все равно имеет место.

Так или иначе, конфликт выгоден только Кремлю. Пресловутое отвлечение внимания от внутренних проблем, в чем обе стороны успешно обвиняют друг друга с начала конфликта — конечно, удобный фактор, но не такими жертвами и внутриполитическими последствиями. Уверен, в скором времени мы увидим, какую прибыль из конфликта извлекла Москва. И Ереван, и Баку ой как не хотят еще большего вмешательства в их дела со стороны Кремля, поэтому — чем раньше страны остановятся и вернутся к решению своих насущных проблем, тем меньше риски потерять еще один кусочек суверенитета. Не только для Армении и Азербайджана, но и для Грузии.

Профессор Черноморского Международного Университета, политолог Ника Читадзе:

— По моему мнению, можно обсудить несколько вариантов. Один из них в том, что перестрелки на границе между Арменией и Азербайджаном происходят ежегодно и число жертв с обеих сторон ежегодно составляет около 30 человек.

Так что, учитывая, что Армения контролирует 20% территории Азербайджана, бывшую НКАО и 7 районов вокруг нее, особенно Лачинский коридор, Еревану не выгодно начинать войну.

Начинать войну не выгодно на данном этапе и Азербайджану, потому что страна участвует в энергетических и транспортных проектах, в том числе в повестке дня проект TANAP и железная дорога Баку-Тбилиси-Ахалкалаки-Карс, проходимость которой может составить от 5 до 17 миллионов тонн грузов.

Так что эскалация на границе в виде серии перестрелок, которая сейчас имеет более масштабный характер, не перерастет в полномасштабные боевые действия.

А Москве выгодно сохранение статус-кво и своей роли посредника.

Согласно второму варианту, конфликт может быть выгоден Москве, чтобы помешать осуществлению энергетических и транспортных проектов с участием Азербайджана, Грузии и Турции, и вместо этого воплотить свой энергопроект «Турецкий поток».

С этой точки зрения интересно, что в отличие от апреля 2016 года, на данном этапе боевые действия ведутся далеко от территории Нагорного Карабаха.

Может быть, России также выгодно изменить формат Минской группы, оттеснить Францию, Америку, ОБСЕ и взять на себя монополию по «урегулированию» конфликта.