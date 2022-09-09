«После смерти Ее Величества королевы Его Величество король [Карл III] высказал пожелание, чтобы период траура продолжался с настоящего момента и на протяжении еще семи дней после похорон королевы», — говорится в заявлении дворца. При этом отмечается, что дата траурной церемонии пока не определена и соответствующее решение будет принято «в надлежащее время».

Ориентировочной датой похорон, согласно ранее распространявшемуся плану траурных мероприятий, назывался 10-й день после смерти монарха. Таким образом, траур должен продлиться примерно до 25-26 сентября.

Ожидается, что во второй половине дня в пятницу у короля может состояться первая аудиенция с премьер-министром Лиз Трасс. Также Карл III должен встретиться с графом-маршалом, главным церемониймейстером и председателем геральдической палаты Великобритании Эдуардом Фицаланом-Говардом, 18-м герцогом Норфолка. Он занимает эту наследственную должность с 2002 года и несет ответственность за организацию предстоящих похорон. Возможно, что дата похорон будет определена как раз на этой встрече.