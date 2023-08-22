В зоне стихийного бедствия в грузинском регионе Рача спустя 19 дней после схода оползня в Шови продолжается поисковая операция

На утро 22 августа, по данным местной администрации и МВД обнаружены тела 28 человек, двое пока не опознаны – сегодня ожидаются результаты ДНК-тестов.

В поиске остаются 5 человек, четверо из них дети.

Завершена проверка территории непосредственно в Шови, в эпицентре бедствия. По просьбе семей тех, чьих близких не нашли, часть участков проверены повторно.

Спасатели продолжают идти дальше по руслам рек Чанчаха и Риони. Мобилизовано большое количество тяжелой техники. Работы ведутся на 36 локациях на территориях муниципалитета Они, так и на территории муниципалитета Амбролаури.

Семерых погибших в Шови сегодня провожают в последний путь в соседнем селе Лагванта, Тбилиси и Рустави.

Сход оползня в курортном селе Шови в высокогорном регионе Рача произошел 3 августа. В этот момент здесь находились до 300 человек – отдыхающие и местные жители, которые с первых минут начали звонить в службу 112 и просить о помощи. Первый вертолет Погранполиции со спасателями прибыл в Шови через три часа после схода оползня – позже министр ВД объяснил это необходимостью облететь облака. Из зоны бедствия были эвакуированы 210 человек – 70 сразу, с остальными дежурили спасатели и они были вывезены утром на следующий день. (newsgeorgia.ge)