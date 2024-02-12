Число погибших в результате схода оползня в провинции Золотой Давао на юге Филиппин увеличилось до 68, еще 51 человек числится пропавшим без вести. Об этом сообщил телеканал ABS-CBN News.

Местные власти заявляют, что поиски тел погибших будут продолжены. Спасатели более не рассчитывают найти людей в живых спустя почти неделю после схода оползня. Последней выжившей стала трехлетняя девочка, которую вытащили из-под завалов 9 февраля. Ребенок провел под массой горной породы и земли около 60 часов.

В поисковой операции на территории площадью около 9 га задействованы сотни человек и тяжелая техника. Высота оползня могла составлять от 30 до 50 м. Его сход произошел 6 февраля, накрыв более 50 домов и автобусы, которые перевозили сотрудников местной золотодобывающей компании.