Бывший президент США Дональд Трамп заявил, что руководство России проявляет «неуважение» к лидерству его страны своей риторикой относительно ядерного оружия.

Выступая перед сторонниками во время митинга в штате Небраска, Трамп заявил, что в бытность президентом отрицательно относился к идее модернизации ядерных сил США – но у него «не было выбора», поскольку аналогичные действия предпринимали другие страны.